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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD programı belli oldu

Erdoğan, ABD ziyareti kapsamında perşembe günü de bir iftara katılacak

08 Haziran 2016 16:50

Efsanevi boksör Muhammed Ali'nin cenaze törenine katılmak için yarın ABD'ye gidecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programı belli oldu.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Erdoğan'ın, Muhammed Ali’nin cenazesine katılmak üzere 9-11 Haziran 2016 tarihleri arasında ABD’nin Kentucky eyaletindeki Louisville şehrine bir ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.

Açıklamada şöyle dendi:

"Perşembe günü merhum Muhammed Ali’nin cenaze namazına katılacak olan Sayın Cumhurbaşkanımız, ünlü boksör için Cuma günü düzenlenmesi planlanan anma ve uğurlama töreninde de hazır bulunacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın, yakın geçmişte ABD’ye yerleşen Ahıska Türklerinin Louisville kentinde Perşembe akşamı verecekleri bir iftara da katılması öngörülmektedir."

 

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