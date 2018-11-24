T24 LogoT24 Logo
Gündem

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN 3 İLİN ADAYLARINI YARIN AÇIKLAMASI BEKLENMİYOR

Gülseli KENARLI/İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın resmi programında yer alan partisinin belediye başkanları adaylarının açıklanacağı programında 3 büyük ilin adaylarını açıklamayacağı öğrenildi

24 Kasım 2018 02:19

Gülseli KENARLI/İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın resmi programında yer alan partisinin belediye başkanları adaylarının açıklanacağı programında 3 büyük ilin adaylarını açıklamayacağı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Haliç Kongre Merkezi\'nde yapılacak programda İstanbul, Ankara ve İzmir\'in adaylarını açıklamayacağı bilgisine ulaşıldı. Edinilen bilgiye göre, Erdoğan\'ın 3 büyük ilin adaylarını önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.

YILDIRIM İLE İKİ KEZ GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam Tarabya\'daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü\'nde TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile baş başa görüştü. Bu görüşmenin Cuma günü yapılması planlanıyordu. Ayrıca, Erdoğan ile Yıldırım bugün telefonda bir görüşme daha gerçekleştirdi. Binali Yıldırım telefon görüşmesinin ardından İstanbul\'dan Ankara\'ya gitti.


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gülseli KENARLIİSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı ErdoğanCumhurbaşkanı ErdoğanHaliç Kongre MerkeziAnkaraEdinilenErdoğanYILDIRIMKEZ GÖRÜŞTÜ Cumhurbaşkanı ErdoğanTarabya Cumhurbaşkanlığı Köşkü TBMM Başkanı Binali
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24