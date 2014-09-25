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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Obama ailesinden ilk fotoğraf

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan, BM Genel Kurul’unda yaptığı dünkü konuşması öncesi Barack Obama ve Michel Obama ile görüştü

25 Eylül 2014 14:40

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, New York'ta yapılan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasından önce ABD Başkanı Barack Obama'yla görüştü. Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Obama ve Michel Obama'yla bir hatıra fotoğrafı çektirdi.

Hürriyet'te yer alan ahebre göre, görüşmeyi iki liderin beraber çalışma konusunda mutabakat sağladığı bir “fırsat arası” diye açıklayan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü Caitlin Hayden, şunları söyledi: “Başkan Obama ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD-Türkiye ilişkisine olan bağlılıklarını vurguladılar ve IŞİD’in ortaya koyduğu tehdit dahil, bölgesel ve küresel zorlukları ele almada beraber çalışmaya devam etme konusunda mutabık kaldılar”

Erdoğan, resepsiyonun ardından da BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon’un, İklim Zirvesi’ne katılan devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlediği çalışma yemeğinde yer aldı.

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