Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kalem ucuna işledi

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/DERİNCE(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Derince ilçesinde, fabrika işçisi Hüseyin Sarı, internetten öğrendiği teknikleri geliştirerek kurşun kalemlerin uçlarına oyma tekniği ile heykelcikler yapıyor. Hüseyin Sarı, 3\'er ay uğraşarak kalemlerin ucuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 15 Temmuz hain darbe girişiminin kahramanı Ömer Halisdemir\'in büstlerini işledi.

Kocaeli\'de bir otomobil fabrikasında işçi olarak çalışan Hüseyin Sarı, kendi çabası ile kurşun kalem ucuna heykel yapma sanatını öğrendi. Bugüne kadar 200\'den fazla eser üreten Hüseyin Sarı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'dan 15 Temmuz hain darbe girişiminin kahramanı Ömer Halisdemir\'e, Anıtkabir\'den Eyfel Kulesi\'ne, Mona Lisa\'dan eşeğine ters binen Nasreddin Hoca figürüne kadar birbirinden ünlü birçok kişiyi, eser ve simgeyi kurşun kalem ucuna işledi.

El sanatlarına maket işleri yaparak başladığını söyleyen Hüseyin Sarı, şöyle dedi:

\"Önceleri maket işleri ile uğraşıyordum, fakat daha zor ne yapabilirim diye bir araştırma içine girdim. Macar bir sanatçının internette resmini attığı bir çalışmasını gördüm. Basit bir objehin aynısını taklit ederek başladım ve 4,5 senede şu ana kadar 200\'ü aşkın eser meydana getirdim ve halen de devam ediyorum. Eserlerim arasında genelde görüp beğendiğim şeyler var. Mesela bir Eyfel Kulesi, bir Charlie Chaplin, Atatürk gibi meşhur, ünlü simalar, önemli köprüler, manzaralar, insan büstleri ve benden ne türlü talep gelirse o yönde çalışmalar yapıyorum. Siparişler alıyorum veya kişi ve kurumlara özel hediyeler yapıyorum. Sadece benim seçmemle olmuyor tabii. Çevreden ne isterlerse, ne talep gelirse her türlü ihtiyaca cevap veriyorum.\"

CUMHURBAŞKANI VE HALİSDEMİR\'İN BÜSTÜNÜ YAPTI

Çalışmaları arasında Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir\'in büstlerinin de olduğunu belirten Hüseyin Sarı, \"Ofis tarzı isimlikler yapıyorum. Bazen ünlü simaların, mesela Atatürk\'ün heykeli olsun, 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir\'in büstünü, cumhurbaşkanımızın ve başbakanımızın büstünü yaptım. Charlie Chaplin ve Marilyn Monroe gibi dünya starlarının büstlerini yaptım. Bunlar hep sipariş üzerine gelen çalışmalardı. Halen de çok ilginç talepler geliyor. Hepsini yapıyorum ve gönderiyorum. Bunun bir tanesini yapmak 1 ay sürüyor. Cumhurbaşkanımızın heykelini yapmak 3 ayımı aldı. Daha titiz çalıştım\" diye konuştu.

KULLANDIĞI ALETLERİ KENDİ YAPIYOR

Hüseyin Sarı eserleri yaparken kullandığı aletleri kendisinin yaptığını açıklayarak, şöyle konuştu:

\"Genelde çeşitli neşterler ile çelik ve elmastan yapılmış özel uçlu aletlerle çalışıyorum. Bu aletleri de kendim yapıyorum. Bunların temin edilebileceği bir yer yok. Yapacağım çalışmaya göre bunları kendim meydana getiriyorum. Hem el hassasiyeti gerekiyor, hem de büyük bir sabır gerekiyor. Büyük bir motivasyon gücüne sahip olmanız gerekiyor. Yoksa, neredeyse imkansız gibi bir iş. Çünkü bazı çalışmalar başına bir oturduğumda günde 12 saat sürebiliyor. Bunlar haftaları, ayları bulabiliyor. Çok büyük bir sabır, el melekesi ve teknik gerektiriyor\"



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