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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı atlı ciritçiler karşıladı

Turgay İPEK-Hümeyra PARDELİ-Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı şehrin girişinde atlı ciritçiler karşıladı

30 Eylül 2017 17:30

Turgay İPEK-Hümeyra PARDELİ-Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı şehrin girişinde atlı ciritçiler karşıladı. Ciritçiler, Erdoğan\'ın otobüsüne bir süre eskortluk yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 13.00\'te Erzurum\'a geldi. Şehir merkezine girişte bir grup atlı Erzurum Teknik Üniversite Kavşağı\'nda Erdoğan\'a sevgi gösterisinde bulundu. Kısa bir süre otobüsü durdurarak bekleyenlere oyuncak atan Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın aracına Kümbet Osmanlı Atlı Spor Kulübü Cirit takımı bir süre eskortluk yaptı. Gençler tarafından coşkuyla karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Erzurum programı sebebiyle kentte olağanüstü tedbirler alındı. Polis helikopteri, kent üzerinde sürekli uçuş yaptı. Erdoğan\'ın bulunduğu otobüsden atılan oyuncaklardan almak isteyen bazı genç ve cocuklar düşerek ezilme tehlikesi geçirdi. Erdoğan, Ak Parti Danışma Meclisi Toplantısı\'na katılmak halkı selamlayarak buradan üzere ayrıldı.

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