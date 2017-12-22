T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan:Ezici bir çoğunlukla kabul edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz

ANKARA,(DHA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kudüs konusunda BM Genel Kurulu'na sunulan karar tasarısının ezici bir çoğunlukla kabul edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz" dedi

22 Aralık 2017 00:43

ANKARA,(DHA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan \"Kudüs konusunda BM Genel Kurulu\'na sunulan karar tasarısının ezici bir çoğunlukla kabul edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz\" dedi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi Twitter hesabından Türkiye ve Yemen\'in sunduğu Kudüs tasarısının BM\'de 128 ülke tarafından kabul edilmesine ilişkin ,\"Kudüs konusunda BM Genel Kurulu’na sunulan karar tasarısının ezici bir çoğunlukla kabul edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Trump yönetiminin, BM Genel Kurulu tarafından gayrı hukukiliği en sarih şekilde ortaya konulan bu talihsiz kararından bir an evvel dönmesini bekliyoruz\" ifadelerini kullandı. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANKARADHACumhurbaşkanı ErdoğanBM Genel KuruluRecep Tayyip ErdoğanTwitterTürkiyeYemenKudüsBMBM Genel KurulunaTrump

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24