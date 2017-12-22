Cumhurbaşkanı Erdoğan:Ezici bir çoğunlukla kabul edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz

ANKARA,(DHA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan \"Kudüs konusunda BM Genel Kurulu\'na sunulan karar tasarısının ezici bir çoğunlukla kabul edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz\" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi Twitter hesabından Türkiye ve Yemen\'in sunduğu Kudüs tasarısının BM\'de 128 ülke tarafından kabul edilmesine ilişkin ,\"Kudüs konusunda BM Genel Kurulu’na sunulan karar tasarısının ezici bir çoğunlukla kabul edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Trump yönetiminin, BM Genel Kurulu tarafından gayrı hukukiliği en sarih şekilde ortaya konulan bu talihsiz kararından bir an evvel dönmesini bekliyoruz\" ifadelerini kullandı.