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BBC Türkçe

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zekai Aksakallı sorusuna yanıt: Askerlikte kırgınlık olmaz

Ürdün ziyareti öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Korgeneral Zekai Aksakallı'nın "pasif göreve çekildiğinden dolayı kırgın olduğuna" ilişkin iddialara yanıt verdi. Erdoğan, "Askerlikte kırgınlık kavramı gibi bir

29 Nisan 2018 20:30

Ürdün ziyareti öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan Gelibolu 2. Kolordu Komutanlığı'na atanan Korgeneral Zekai Aksakallı'nın "pasif göreve çekildiğinden dolayı kırgın olduğuna" ilişkin iddialara yanıt verdi.

Erdoğan, "Askerlikte kırgınlık kavramı gibi bir kavram olmaz. Nerede görev verilirse, asker gider görevini orada yapar" dedi.

"Şu anda zaten Zekai Aksakallı'nın özel kuvvetlerdeki görev süresi doldu" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yaklaşan YAŞ toplantılarında da 2. Kolordu'ya atanması ile alakalı olarak ilgili birimler bu teklifi getirdi. Orada bu görevine devam edecek."

Türkiye medyasında Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'nın Gelibolu 2. Kolordu Komutanlığı'na atanması üzerine Kara Kuvvetleri'ndeki görev süresi dolmadan istifaya niyetlendiği yönünde haberler yayımlanmıştı.

Resmi Gazete'de yayınlanan atamalar sonrası, ikna edilmeye çalışılan Aksakallı'nın yanı sıra 10 civarında komutanın da istifa edeceği öne sürülmüştü.

2013 yılında Özel Kuvvetler Komutanı olarak atanan Aksakallı 15 Temmuz darbe girişimi sırasında koruma astsubayı Ömer Halisdemir ile birlikte Özel Kuvvetler Komutanlığının darbeci askerlerin eline geçmesini önlemişti.

Aksakallı'dan boşalan Özel Kuvvetler Komutanlığı'na ise Tuğgeneral Ahmet Ercan Çorbacı getirilmişti.

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