Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yılbaşı katliamına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Reina'daki terör saldırısıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Bu saldırılarla kaos oluşturmaya çalışıyorlar. Bu tür kirli oyunlara geçit vermeyeceğiz" dedi.

Erdoğan şunları kaydetti:

"Milletimizin huzuruna kastedenler ve onların taşeronları, sivilleri de hedef alan menfur saldırılarla, ülkemizi istikrarsızlaştırmaya, halkımızın moralini bozarak kaos oluşturmaya çalışıyorlar. Ancak bizler milletçe soğukkanlılığımızı muhafaza etmek, birbirimizle daha fazla kenetlenmek suretiyle, bu tür kirli oyunlara asla geçit vermeyeceğiz."