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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni eğitim yılı mesajı...

    İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI  Recep Tayyip Erdoğan, 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı'nın başlaması nedeniyle bir mesaj yayımladı

17 Eylül 2017 18:13

 

 

İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI  Recep Tayyip Erdoğan, 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı\'nın başlaması nedeniyle bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi: \"Eğitim, okuyan, araştıran, geleceğe dair hedefleri ve iddiaları olan bir nesle sahip olmanın yegane yoludur. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne taşıyacak, 2023 hedefleri ile 2053 ve 2071 vizyonuyla buluşturacak olan temel unsur da yine eğitimdir. Bu anlayışla son 15 yıldır eğitim konusunu adalet, emniyet, sağlıkla beraber ana öncelliklerimizden biri yaptık. Bütçede aslan payını daima eğitime vererek, tüm çocuklarımızın ücretsiz, kaliteli ve modern bir eğitime sahip olması için önemli reformlar gerçekleştirdik. Ücretsiz ders kitaplarından yeni dersliklere, müfredat güncellemelerinden öğretmen atamalarına kadar hemen her alanda daha önce hayal dahi edilemeyen adımları attık.  İnşallah önümüzdeki dönemde de günün ihtiyaçlarına, milletimizden gelen taleplere ve ülkemizin önceliklerine göre eğitim reformlarımızı sürdüreceğiz.  Devlet olarak bu süreçte ana gayemiz, milli ve manevi değerleriyle barışık, ülkesini seven, nitelikli, özgür, evrensel ile yereli mezcetmiş başarılı nesiller yetiştirmek olacaktır. Zira 15 Temmuz darbe girişimi, eğitim konusunda yaşanan boşluk ve ihmallerin ülkemiz için ne tür felaketlere sebep olabileceğini çok acı bir şekilde göstermiştir. Bir taraftan 40 yıldır toplumumuzun kılcal damarlarına sızan bu şer şebekesinin bünyemize verdiği hasarı tamir ediyor, diğer taraftan da benzer acıları bir daha yaşamamak için gerekli önlemleri hayata geçiriyoruz. İnşallah milletimizin desteği, öğretmen ve idarecilerimizin fedakar çalışmalarıyla bu zorlu sürecin de üstesinden geleceğimize inanıyorum. Bu düşüncelerle, 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılının ilk kez okul heyecanı yaşayan yavrularımız başta olmak üzere tüm öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, ailelerimiz ve eğitim camiamız için hayırlara vesile olmasını diliyor, bütün vatandaşlarıma en kalbi selamlarımı sunuyorum.\" 
 

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