Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YAŞ üyelerine öğle yemeği

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyelerine Beştepe'de öğle yemeği verdi.
Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki yemeğe, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun yanı sıra Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulusi Akar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Abdullah Atay ve Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile YAŞ üyesi komutanlar katıldı.
Başbakan Davutoğlu ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Özel aynı makam aracı ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na geldi.
Yemek basına kapalı olarak gerçekleştirildi.