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Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan VakıfBank ve Akgül'e tebrik

ANKARA,(DHA) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı ve Avrupa Güreş Şampiyonası erkekler serbest stil 125 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Taha Akgül için tebrik mesajı yayınla

07 Mayıs 2018 00:59

ANKARA,(DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CEV Şampiyonlar Ligi\'nde şampiyon olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı ve Avrupa Güreş Şampiyonası erkekler serbest stil 125 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Taha Akgül için tebrik mesajı yayınladı.
Cumhurbaşkanlığı\'ndan Taha Akgül için yapılan açıklamada, \"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası\'nda altın madalya kazanan sporcumuz Taha Akgül\'e tebrik telgrafı göndermiştir\" denildi.
VakıfBank için yapılan açıklamada ise \"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı\'nın, CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olması dolayısıyla, Vakıfbank Spor Kulübü Başkanı Osman Demren\'e bir tebrik telgrafı göndermiştir\" ifadeleri kullanıldı.

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