Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Üniversiteleri bölme' açıklaması

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, aralarında İstanbul, Gazi, Anadolu, Selçuk üniversitelerinin de bulunduğu 13 üniversitenin bölünmesine yönelik kanun tasarısını değerlendirdi. "Bu onu beni ciddi manada rahatsız eden konulardan birisi oldu" yorumunda bulunan Erdoğan, tasarının gerekçesi olarak üniversitelerin sahip olduğu yüksek kapasitelerin kaliteyi düşürmesini gösterdi. Tasarıyı İstanbul Üniversitesi örneği üzerinden anlatan Erdoğan, bölünmesi planlanan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Florance Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu, Dişhekimliği ve Eczacılık fakültelerinin İstanbul Üniversitesi'nin adını ve logosunu kullanacaklarını bildirdi.

Erdoğan, "Bizim zamanımızda propaganda metotları farklıydı, biz duvarlara afiş asardık. Anacığım beni balkonunda beklerdi ben afiş asmaktan gelirdim'' diye konuştu.

İstanbul'da gerçekleşen Gençlik Festivali'nin açılışında soruları yanıtlayan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Biz kendimizi (siyasette bir noktaya gelmek için) 30'a kilitlemişitk fakat 30'a kilitlerken, biz siyaseti daha üniversite sıralarında parti çatısı altında yaşadık ve yaptık. Bizim zamanımızda propaganda metotları farklıydı, biz duvaralara afiş asardık. Anacığım beni balkonunda beklerdi ben afiş asmaktan gelirdim''

"Pazar günü manifestomuzu açıklayacağız"

''Koreden gelirken gerekli çalışmaları arkadaşlarımla yolda yaptık, bu akşam nihai şeklini verip Pazar günü İstanbul il kongresinde manifestomuzu açıklayacağız.''

Muhalefet partileri seçime hazırlıksız mı yakalandı?

''Bu işlerin hazırlığı olmaz, bizim hazırlığımız hep var, onların bir Osmangazi köprüsü var mı?''

"Bağımlılığa karşı manevi eğitim vermek zorundayız"

''Bunun bedeli öyle sıradan rakamlar değil bir neslin kopması gitmesi, buna karşı çok ciddi tedbriler almak durumundayız, en önemli adım eğitim öğretimdir, Yeşilay ile birlikte STK'lardan destek bekliyoruz. Manevi eğitimi de vermek zorundayız''

"Bu onu beni ciddi manada rahatsız eden konulardan birisi oldu. Mevcut isimlerden işsmi kalkan kaldırılan yok.

Üniversitelerin bölünmesi

İstanbul Üniversitesi'nin şu andaki öğrenci kapasitesi 105 bin. Bu 105 bine varan kapasite kaliteyi düşürüyor. Kaliteyi düşürdüğü için bir YÖK'te bir çalışma yaptık. Biliyorsunuz YÖK bana bağlı. Bu çalışmayı yaptıktan sonra da burayı bölebiliriz dedik.

Fakültelerdeki öğrenci sayısı esas alınarak bir bölünme yapılacak. İlk Çapa Tıp'ın ismi İbn-i Sina olsun dedik ama tepki aldık. Sonra bir toplantı yaptık. Cerrahpaşa'yı ayırmaya karar verdik. O ikisinin de öğrenci kapasitesi 50-52 bin civarına geldi.

Şimdi böyle bir noktaya geldiler. Ama her ikisinde de İstanbul Üniversitesi adı var. Hatta logosunu da kullanma konusunda çalışmalar yapılıyor."

Gençlerin siyasette yeri

''18 kararını verirken 'parlamentoyu çoluk çocukla mı doldurcaksınız' diyenleri gördük, kim bunu diyen, parlamentoda bir profesör diyor. Bir profesör nasıl olurda kendi öğrencisine güvenmez''

"Samsung'u çip yatırımı için Türkiye'ye davet ettim"

"Şu anda Samsung'un bizimle bir ortaklaşa yaptığı çalışma var. Ben kendilerine bir teklifte bulundum. 'Gelin Türkiye'de bir çip yatırımı yapın, bu konuda biz size her türlü bir defa teşviki veririz.' Bizim de buna ihtiyacımız var. 'Eğer böyle bir yatırımı Türkiye'de yaparsanız, ilk etapta 120-150 milyon dolarlık bir yatırım, böyle bir yatırım için teşvikimiz de yani arazi tahsisinden tutunuz KDV indirimlerine varıncaya kadar, bunun yanında bütün enerji indirimine varıncaya kadar buralarda da vereceğimiz teşviklerle sizlere çok ciddi getiri sağlamış olacağız.'... Onlar bize 'kan kardeş' derler, Kore Savaşları'ndan dolayı. 'Madem kan kardeşiz' dedim, 'Kan kardeşliğimizin gereğini de yapın, biz de size yapalım bu işte ortak yatırıma girelim.' Şimdi onlar bu konuyu çalışacaklar."

Erdoğan, "Biz de şimdi bu alanda Türkiye'de yeni bir ortaklığa girerlerse bizi daha da güçlendirecek ve rahatlatacak. Onlar da bunu çalışmanın sözünü verdiler. İnşallah hayırlı olur."