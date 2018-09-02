Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye Klasik Yay Kadın Milli Takımı'na tebrik telgrafı

ANKARA, (DHA)



CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Klasik Yay Kadın Milli Takımı\'nın Avrupa Okçuluk Şampiyonası\'nda altın madalya kazanması nedeniyle Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu\'na bir tebrik telgrafı gönderdi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi\'nden yapılan açıklamada, \"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Okçuluk Şampiyonası’nda Türkiye Klasik Yay Kadın Milli Takımımızın altın madalya kazanması dolayısıyla, Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu’na bir tebrik telgrafı göndermiştir\" denildi.