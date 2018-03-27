Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOBB Başkanı'na: Gelip bana hava atıyorsun…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aralarında geçen bir konuşmayı anlatan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, vergiler konusunda görüştükleri Cumhurbaşkanı’nın kendisine, "Gelip bana hava atıyorsun, 1 milyon 500 bin üyem var diye. Bana her bir üye için bir istihdam sözü vereceksin" dediğini aktardı.

Konya'da Ticaret Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen '2017 Konya Ekonomi Ödülleri' törenine katılan Hisarcıklıoğlu, "Türk iş dünyası olarak en büyük şikayetimiz, istihdam üzerindeki vergi yükleridir. Burda da dünyada şampiyonuyuz. İstihdam üzerindeki vergi yüklerinde dünya birincisiyiz” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakanlar ve oda başkanları olarak her yıl bir araya geldiklerini kaydeden TOBB Başkanı, şöyle devam etti:

"Burada Sayın Cumhurbaşkanıma, 'istihdam üzerindeki yükler konusunda dünya birincisiyiz', dedim. Zor bir dönem geçiriyoruz. 15 Temmuz hain darbe girişimiyle karşı karşıyayız. Bütün dünya ekonomi çökecek dedi, biz çökertmeyeceğiz, ekonomiyi kalkındıracağız bir başarı hikayesi yazacağız; ama senden bir talebimiz var, dedim. İstihdam üzerindeki vergi yüklerini indirin. Ben bunu der demez, 'Dur bir dakika Rifat' dedi. 'Tamam indireyim size yardımcı olayım; ama sen bana ne taahhüt edeceksin? 'dedi. 'Ne istiyorsunuz', dedim. 'Gelip bana hava atıyorsun, 1 milyon 500 bin üyem var diye. Bana her bir üye için bir istihdam sözü vereceksin' dedi. 2017 tarihinde, tarihimizde ilk defa bir yılda yeni 1 milyon 500 bin istihdam sağladık, sizler sayesinde. Allah hepinizden razı olsun.”

"Bir tane babayiğit ortaya çıkmazken beş babayiğit birden ortaya çıktı"

Yerli otomobil konusunda çalışmaların devam ettiğini belirten Hisarcıklıoğlu. "Bir tane babayiğit ortaya çıkmazken beş babayiğit birden ortaya çıktı. Bu beş babayiğitte Türk özel sektöründe ilktir. İlk defa Türkiye de en büyük şirketler bir araya gelerek ortaklık yapıyor. Bizde her şey bireyseldir. Ortak otomobil yapacaklar. Yapacakları otomobilleri dünya teknolojisiyle aynı anda yarışa giriyoruz. Tamamen elektrikli otomobil yapacaklar. Dünya bu tarafa gidiyor. Klasik otomobil üretsek 100 yıl geriden başlayacaktık rekabete. Şimdi Türkiye, dünyayla aynı noktada başlıyor. İnşallah 2019 da prototip, 2021 de ilk yüzde yüz yerli, elektrikli otomobil piyasaya gelmiş olacak. Bunun çalışmalarıda devam ediyor" diye konuştu.