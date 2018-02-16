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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEDAVİ GÖREN KADİR MISIROĞLU'NA ZİYARET 

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  Kadir Mısıroğlu'nu tedavi gördüğü hastanede ziyaret ediyor

16 Şubat 2018 18:50

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  Kadir Mısıroğlu\'nu tedavi gördüğü hastanede ziyaret ediyor.
Erdoğan, saat 14.30 sıralarında Kısıklı\'daki  evinden çıkarak Ataşehir\'deki Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın ziyareti sırasında hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Kadir Mısıroğlu\'nun şeker hastalığına bağlı olarak gelişen böbrek rahatsızlığı nedeniyle yaklaşık 1 aydır tedavi gördüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
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-Erdoğan\'ın konvoyunun görüntüsü
-Hastanedeki önlemler
-Detaylar


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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