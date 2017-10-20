Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'takas odası' önerisi

"İş Birliğiyle Fırsatları Çoğaltmak" temasıyla düzenlenen "D-8 Ekonomik İşbirliği Örgütü 9. Zirvesi", Türkiye'nin ev sahipliğinde Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda başladı. Zirvenin açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Dönem başkanlığımız sırasında bir takas odası kurulması için merkez bankalarımızı bir araya getirelim. D-8 ülkeleri olarak toplantılara katılım düzeylerini artırmalı, özel sektör kuruluşlarını da bu çalışmalara dahil etmeliyiz" dedi. Erdoğan, ikili ticarette yerel para birimlerinin kullanılması çağrısı yaptı.

Zirvede, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı İshak Cihangiri, Endonezya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Yusuf Kalla, Pakistan Başbakanı Abbasi, Malezya Başbakan Yardımcısı Zahid Hamidi, Bangladeş Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Şehriyar Alem ve Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Hamdi Loza yer alıyor.

"İyi terörist, kötü terörist ayrımı yapılan bir dönemden geçiyoruz"

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Erdoğan, göç ve mülteci meselesi üzerinden insanların ötekileştirildiğini söyledi. "İyi terörist, kötü terörist ayrımı yapılan bir dönemden geçiyoruz. İslamla teröristi bütünleştirmeye çalışanlar var" diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

Son yıllarda savaşların terör eylemlerin, ekonomik krizlerin ne denli büyük yaralar açtığına şahit olduk. Afganistan'dan İran'a, Arakan'dan Suriye'ye Nijerya'ya kadar dostlarımızın yaşadıkları zorluklara şahit olduk. Neredeyse her 10 yılda bir tekrarlanan ekonomik krizlerle bugüne geldik. Bu kadar zenginliğin olduğu dünyada Afrika'daki kardeşlerimiz hâlâ temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor. İyi terörist, kötü terörist ayrımı yapılan bir dönemden geçiyoruz. İslamla teröristi bütünleştirmeye çalışanlar var. Boko Haram gibi katil sürülerini İslam'la bütünleştiriyorlar. Akdeniz'i mülteci kabristanına dönüştüren çaresizlikten, insanların ölüme terk edilmesinden bahsediliyor. D-8'in ilkelerine ve savunduğu ilkelere olan ihtiyaç bırakın azalmayı daha da artmıştır.

"Mevcut küresel sistem bir avuç mutlu azınlık dışında hiç kimseyi tatmin etmedi"

Geride kalan 20 sene, o günkü endişelerimizin ne kadar haklı olduğunu bugün bize gösteriyor. Kardeşlerimizin ve dostlarımızın yaşadığı ızdıraba bizzat şahitlik ettik. Mevcut küresel sistem, çıkarları garanti altına alınmış bir avuç mutlu azınlık dışında hiç kimseyi tatmin etmedi. Bu kadar zenginliğin olduğu bir dünyada halen Afrika'da kardeşlerimiz en mutlak ihtiyaçlarını dahi karşılayamıyor.

Ticarette yerli para çağrısı

Kur baskısı, dolar ve euro baskısı altında ekonomimizi eritmeye gerek yok. Biz yerli ve milli paralarla bu ticaretimizi yaptığımızda buradan ülkelerimiz ciddi manada kazanacaktır. Dönem başkanlığımızda diyoruz ki; bir 'takas odası' kurulması için merkez bankalarımızı bir araya getirelim.

Potansiyelimiz tam anlamıyla harekete geçiremiyoruz. Şu an 100 milyar dolar civarında seyderen D-8 içi ticaret hacminin, 500 milyar dolara kadar çıkacağına inanıyorum. Savunma sanayi başta olmak üzere birçok alanda ortak üretim sürecine girebiliriz.