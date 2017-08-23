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Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rıza Kayaalp'e tebrik telefonu

PARİS,(DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, dünya şampiyonu olan Rıza Kayaalp'i kutladı

23 Ağustos 2017 01:52

PARİS,(DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, dünya şampiyonu olan Rıza Kayaalp\'i kutladı.
Fransa\'nın Başkanti Paris\'te düzenlenen Dünya Büyükler Grekoromen Güreş Şampiyonası\'nda 130 kiloda finalde mindere çıkan Rıza Kayaalp, Estonyalı Heiki Nabi\'yi 2-1 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kariyerindeki 3\'üncü dünya şampiyonluğunu kazanan Kayaalp\'i telefonla arayarak tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra şampiyonada takım halinde dünya üçünsücü olan Milli Takım\'ın antrenörü Salih Bora\'yı ve diğer sporcuları da başarılarından dolayı kutladı.

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