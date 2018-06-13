Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan rektör ataması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Osmangazi, Gebze Teknik, Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak , Başkent , Piri Reis ve TED Üniversitesi'ne rektör atadı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 130. ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13. maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulunun önerdiği adaylar arasından, sekiz üniversiteye rektör ataması yaptı.

Buna göre, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Kemal Şenocak, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Şırnak Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan getirildi.



Erdoğan, mütevelli heyetlerinin teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü üzerine Başkent Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof. Dr. Ali Haberal'ı, Maltepe Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof. Dr. Şahin Karasar'ı, Piri Reis Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof. Dr. Oral Erdoğan'ı ve TED Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Halise Belgin Ayvaşık'ı atadı.