Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan rektör ataması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Çufalı'yı atadı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 130'uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulu'nun önerdiği adaylar arasından Prof. Dr. Çufalı'yı atadı.

Prof. Dr. Mustafa Çufalı kimdir?

1962 yılında Gökçebey’in Uzunahmetler köyünde doğdu. İlkokulu Zonguldak Merkez ve Gökçebey’de, ortaokul ve liseyi Devrek’te okudu. 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği’nde bir yıl okuduktan sonra 1984 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümüne girdi. 1988 yılında buradan mezun oldu.

1990 yılında Polis Akademisi’ne Araştırma Görevlisi olarak girdi. Aynı yıl eğitim amacıyla İngiltere’ye gönderildi. Nottingham Üniversitesi’nde beş yıl eğitim gördü.

Yüksek lisans ve doktora eğitimini Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi alanlarında yaptı. 1995 yılında Türkiye’ye döndü. Siyasi Tarih alanında 2001 yılında Yardımcı Doçent, 2007’de Doçent, 2012’de Profesör oldu.

Litvanya, Suriye, Azerbaycan, Macaristan, Kırgızistan, Almanya ve Fransa gibi ülkelerde Türkçe ve İngilizce dersler verdi, konferanslara konuşmacı ve oturum başkanı olarak katıldı.

Türkçe ve İngilizce olarak birçok dergi ve kitapta makaleleri ve kitap bölümleri yayınlandı; ulusal ve yerel TV programlarına katıldı. Tarih alanında yayınlanmış 6 adet kitabı bulunmaktadır.