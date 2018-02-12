Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e taziye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moskova'da yolcu uçağının düşmesiyle 71 kişinin hayatını kaybettiği kaza ile ilgili olarak Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin'e taziye dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e gönderdiği taziye mesajında, Moskova Domodedovo Havalimanı'ndan kalkan yolcu uçağının düşmesi neticesinde 71 kişinin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın trajik kazada hayatlarını kaybedenlerin ailelerine sabır, Putin'e ve onun şahsında tüm Rus halkına başsağlığı dilediği kaydedildi.

Yıldırım'dan Medvedev'e taziye telgrafı

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Başbakan Binali Yıldırım ise, içinde 71 kişi bulunduğu yolcu uçağının düşmesi nedeniyle Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev'e taziye telgrafı göndererek başsağlığı dileğinde bulundu.

Yıldırım, telgrafında, "Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına sabır, şahsınızda hükümetinize ve dost Rus halkına başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.