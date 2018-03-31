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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Paskalya mesajı 

ANKARA (DHA) -CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Paskalya nedeniyle yayınladığı mesajında, "Dini bayramlar, toplumda kardeşlik bağlarının ve dayanışmanın güçlendiği, birlik ve beraberlik duygusunun perçinlendiği müstesna günlerdir

31 Mart 2018 19:49

ANKARA (DHA) -CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın Paskalya nedeniyle yayınladığı mesajında, \"Dini bayramlar, toplumda kardeşlik bağlarının ve dayanışmanın güçlendiği, birlik ve beraberlik duygusunun perçinlendiği müstesna günlerdir. Paskalya yortusu vesilesiyle, Hristiyan vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm Hristiyanları tebrik ediyor, kendilerine esenlikler diliyorum\" dedi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Paskalya nedeniyle yayınladığı mesajı şu şekilde: \"Dini bayramlar, toplumda kardeşlik bağlarının ve dayanışmanın güçlendiği, birlik ve beraberlik duygusunun perçinlendiği müstesna günlerdir. Paskalya, muhtelif kilise ve gruplara mensup Hristiyan vatandaşlarımızın en önemli yortuları arasında yer almaktadır. Bizler, farklılıkları zenginlik telakki eden medeniyetimizden aldığımız güç ve adalet anlayışıyla, hangi dine, kültüre ve etnik kökene mensup olurlarsa olsunlar, tüm vatandaşlarımızın kendi din, kültür ve geleneklerini özgürce yaşayabilmelerine öteden beri azami önem veriyoruz. Paskalya yortusu vesilesiyle, Hristiyan vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm Hristiyanları tebrik ediyor, kendilerine esenlikler diliyorum.\" 

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