Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nevruz''a ilgili bir mesaj yayınladı. Erdoğan, “Nevruz'un ifade ettiği yeniden diriliş ruhuna sıkı bir şekilde sahip çıkılması gerektiğini” belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mart Dünya Nevruz Günü münasebetiyle yayımladığı mesajda, "Medeniyet ve kültür havzamızı boğmaya çalışanlara karşı mücadeleyi, kendi tarihimizden ve geleneklerimizden aldığımız güçle vereceğiz" dedi. Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Nevruz, geniş bir coğrafyada, hem toprağın uyanışının ve baharın gelişinin, hem de kardeşliğin, dostluğun, dayanışmanın sembolü olan bir gündür. Vatandaşlarımızın ve tüm kardeşlerimizin Nevruz Günü'nü kutluyorum. Yaşadığımız coğrafyanın her geçen gün biraz daha kıskaca alındığı bir dönemde, Nevruz'un ifade ettiği yeniden diriliş ruhuna sıkı bir şekilde sahip çıkmalıyız. Dünya, demokrasi, hak, özgürlük, hoşgörü gibi kavramların uygulamalarına, bizzat bu değerleri sistemleştirenler tarafından ihanet edildiği acı günler yaşıyor.