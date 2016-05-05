Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milletvekilleri ve komisyon başkanları ile sürpriz toplantı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu ile dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen ve kongreye gitme kararının alındığı görüşmenin ardından bu sabah TBMM’de İnsan Hakları, Çevre ve Bayındır Komisyonu’nda görev yapan bazı milletvekilleri ile görüşmelere başladı. Görüşmelerde dokunulmazlık, bu ayın sonunda yapılması beklenen AKP olağanüstü kongresinde aday görmek istedikleri isme yönelik nabız tutulacağı belirtiliyor.

AKP’deki dün yaşanan hızlı gelişmeler Genel Kurul ve kulislere yansıdı. 170 sıra sayılı İş Kanunu ile Türkiye İş Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Tasarısı‘nın geneli görüşüldükten sonra saat 21.00 civarında Genel Kurul kapandı. Görüşmelere bugün devam edilecek. AKP’nin iktidar kulisinde ise neredeyse kimseler yoktu.

Dokunulmazlıklar ne olacak?

Anayasa Komisyonu’ndan AKP CHP ve MHP’nin oylarıyla kabul edilen dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin anayasa değişikliği akıbetinin ne olacağı da merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmede bu konudaki rahatsızlıkların dile getirilmesi bekleniyor. AKP içinde çok sayıda milletvekili dokunulmazlıkların kaldırılmasına sıcak bakmıyor. Erdoğan’ın milletvekilleriyle olan görüşmeleri tamamlanmasının ardından dokunulmazlık konusunda da durumun netleşeceği belirtiliyor. AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, Genel Kurul takvimini 16 Mayıs olarak açıklamıştı.