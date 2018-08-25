Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt Zaferi mesajı 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi\'nin Yıl Dönümü ve Zafer Haftası\'na ilişkin yayımladığı mesajda, \"Dünyanın en güçlü devletlerine karşı destansı bir direnişin meyvesi olan son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti de Malazgirt\'le birlikte atılan o sağlam temeller üzerine kurulmuştur. İçeriden ve dışarıdan gelen onca saldırıya rağmen milletimizin neredeyse bin yıldır bu topraklarda tutunması da Malazgirt ruhu sayesindedir. Sultan Alparslan\'ın \'Şehit olursam üzerimdeki bu beyaz elbisem kefenim olsun, zaferi kazanırsak istikbal bizimdir\' sözleriyle sembolleşen bu ruh, 15 Temmuz gecesi hepimizin şahit olduğu üzere, halen dimdik ayaktadır. Bugün de Türk ekonomisine yönelik saldırıları göğüslerken en büyük güvencemiz, milletimizin her bir ferdinin bağımsızlığına, vatanına, geleceğine sahip çıkma hususundaki azim ve kararlığıdır\" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın, 26 Ağustos Zafer Haftası dolayısıyla yayımladığı mesaj şu şekilde: \"Anadolu\'nun ebedi vatanımız olmasını sağlayan Malazgirt Zaferi\'nin kazanıldığı ve istiklal mücadelemizin önemli bir dönüm noktası olan Büyük Taarruz\'un zaferle sonuçlandığı Ağustos ayının son haftasını, büyük bir gururla Zafer Haftası olarak kutluyoruz. Aziz milletimizin Malazgirt\'te 1071\'de başlattığı şanlı yürüyüş, karşılaşılan tüm zorluklara rağmen kazanılan zaferlerin ardından, Cumhuriyetimizin kuruluşuyla taçlanmıştır. 30 Ağustos, \'Ya istiklal ya izmihlal\' tercihiyle baş başa kalan bir milletin, neleri başarabileceğinin, bağımsızlık ve onuru için neleri göze alabileceğinin tüm dünyaya ilanı olmuştur. Aziz milletimiz, tarihi boyunca imkansızlıklar içinde olduğu anlarda dahi, milli ve manevi değerlerine canı pahasına sahip çıkmış, varlığına kastedilmesine asla izin vermemiştir. Gerek 15 Temmuz gecesinde gösterilen kahramanlık, gerekse ekonomik ve siyasi bağımsızlığımıza yönelik saldırılar karşısında sergilenen birlik ve beraberlik, milletimizin kendi iradesine ve istikbaline sahip çıkma kararlılığını sürdürmekte olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Zafer Haftası vesilesiyle, Sultan Alparslan ve Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyor; Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tüm mensuplarını ve vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum.\"

26 AĞUSTOS MALAZGİRT ZAFERİ\'NİN YIL DÖNÜMÜ

Erdoğan\'ın, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi\'nin yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesaj şu şekilde: \"Ülkemizin şanlı tarihinde yeni bir dönemin kapılarını açan, milletimize yeni bir vatan, yeni bir istikbal kazandıran Malazgirt Zaferi\'nin 947. yıl dönümünü büyük bir gururla idrak ediyoruz. Malazgirt Zaferi\'yle 1071\'de Anadolu\'yu ebedi yurdumuz yapan kahraman ecdadımız, adalet, merhamet ve barışın timsali olmuş bir medeniyetin temellerini atmıştır. Dünyanın en güçlü devletlerine karşı destansı bir direnişin meyvesi olan son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti de Malazgirt\'le birlikte atılan o sağlam temeller üzerine kurulmuştur. İçeriden ve dışarıdan gelen onca saldırıya rağmen milletimizin neredeyse bin yıldır bu topraklarda tutunması da Malazgirt ruhu sayesindedir. Sultan Alparslan\'ın \'Şehit olursam üzerimdeki bu beyaz elbisem kefenim olsun, zaferi kazanırsak istikbal bizimdir\' sözleriyle sembolleşen bu ruh, 15 Temmuz gecesi hepimizin şahit olduğu üzere, halen dimdik ayaktadır.

TÜRK EKONOMİSİNE YÖNELİK SALDIRILARI GÖĞÜSLERKEN EN BÜYÜK GÜVENCEMİZ...

Bugün de Türk ekonomisine yönelik saldırıları göğüslerken en büyük güvencemiz, milletimizin her bir ferdinin bağımsızlığına, vatanına, geleceğine sahip çıkma hususundaki azim ve kararlığıdır. Malazgirt Zaferi\'nin kazanılmasını sağlayan, bugün de farklılıklarımıza rağmen birliğimizi korumamızı mümkün kılan bu ruh ayakta oldukça, ülkemizi 2023 hedeflerine, 2053 ve 2071 vizyonuna ulaşmaktan hiç kimse alıkoyamayacaktır. Bu düşüncelerle Malazgirt Zaferi\'nin yıldönümünde, büyük komutan Sultan Alparslan\'ı ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor; tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum.\"

ANKARA (DHA)