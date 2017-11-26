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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı; İspatlarsan, ben hem siyaseti hem cumhurbaşkanlığı makamını bırakacağım

Gülseli KENARLI -  Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA)  CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın düzenlediği "Kadına Şiddet İnsanlığa İhanettir" adlı programa katıldı

26 Kasım 2017 19:17

Gülseli KENARLI -  Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA)  CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı\'nın düzenlediği \"Kadına Şiddet İnsanlığa İhanettir\" adlı programa katıldı. Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun \"Çocuklarının, dünürünün, eniştenin, kardeşinin, eski özel kalem müdürünün, yurt dışında, vergi cennetinde bir şirkete milyonlarca dolar para gönderdiklerini biliyor muydun? Sen misin yerli ve milli, ben miyim yerli ve milli? Bunun cevabını bekliyorum\" sözleriyle ilgili, \"Yurt dışında hangi bankada Tayyip Erdoğan\'ın hesabı var, bunu ispatla. İspatlayamadığın takdirde senin siyaseti bırakman lazım. İspatlarsan, ben hem siyaseti hem cumhurbaşkanlığı makamını bırakacağım. Hodri meydan\" dedi. 

(FOTOĞRAF)

 

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