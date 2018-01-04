T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KHK talimatı

"Bundan sonraki KHK'ların terörle mücadele ve göreve iadelerle ilgili olması..."

04 Ocak 2018 12:43

Hükümetin olağanüstü hal (OHAL) ile ilgisi olmayan birçok düzenlemeyi kanun hükmünde kararname (KHK) ile çıkartması, AKP'nin en yetkili organı Merkez Karar Yürütme Kurulu'nda (MKYK) da gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Bundan sonraki KHK'ların terörle mücadele ve göreve iadelerle ilgili olması" yönünde talimat verdiği belirtildi.

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre, Erdoğan başkanlığında yapılan 2017 yılının son AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında, KHK’lara ilişkin muhalefet ve toplumdan gelen eleştiriler başta olmak üzere birçok konu tartışıldı. Erdoğan, toplantıda 'Mor Beyin' gibi uygulamalarla telefonlarına kendi istekleri dışında ByLock yüklendiği için tutuklananlar ya da kamudaki görevlerinden ihraç edilenlerle ilgili yeni bir KHK yayımlanacağını söyledi. Erdoğan, bu KHK ile ByLock mağduru olduğu tespit edilen tutukluların tahliye edileceğini ve kamudaki görevlerine iade edileceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca KHK çıkarılacak konuların da sınırlı olacağını belirterek, “Bundan sonra çıkacak KHK’lar güvenlik ve terörle mücadeleye ilişkin düzenlemeler ve göreve iadelerle ilgili olacak. Diğer düzenlemeler Meclis gündemine gelecek” diye konuştu. 

Meclis'te hiçbir partinin karşı çıkmadığı taşeron düzenlemesinden rektör atamalarına, kış lastiği uygulamasından yüksek mahkeme üye sayılarının değiştirilmesine kadar birçok alanda KHK çıkarılmıştı.

ETİKETLER

Tayyip ErdoğanKHK

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24