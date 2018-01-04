Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KHK talimatı

Hükümetin olağanüstü hal (OHAL) ile ilgisi olmayan birçok düzenlemeyi kanun hükmünde kararname (KHK) ile çıkartması, AKP'nin en yetkili organı Merkez Karar Yürütme Kurulu'nda (MKYK) da gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Bundan sonraki KHK'ların terörle mücadele ve göreve iadelerle ilgili olması" yönünde talimat verdiği belirtildi.

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre, Erdoğan başkanlığında yapılan 2017 yılının son AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında, KHK’lara ilişkin muhalefet ve toplumdan gelen eleştiriler başta olmak üzere birçok konu tartışıldı. Erdoğan, toplantıda 'Mor Beyin' gibi uygulamalarla telefonlarına kendi istekleri dışında ByLock yüklendiği için tutuklananlar ya da kamudaki görevlerinden ihraç edilenlerle ilgili yeni bir KHK yayımlanacağını söyledi. Erdoğan, bu KHK ile ByLock mağduru olduğu tespit edilen tutukluların tahliye edileceğini ve kamudaki görevlerine iade edileceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca KHK çıkarılacak konuların da sınırlı olacağını belirterek, “Bundan sonra çıkacak KHK’lar güvenlik ve terörle mücadeleye ilişkin düzenlemeler ve göreve iadelerle ilgili olacak. Diğer düzenlemeler Meclis gündemine gelecek” diye konuştu.

Meclis'te hiçbir partinin karşı çıkmadığı taşeron düzenlemesinden rektör atamalarına, kış lastiği uygulamasından yüksek mahkeme üye sayılarının değiştirilmesine kadar birçok alanda KHK çıkarılmıştı.