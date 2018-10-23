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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kaşıkçı ailesine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ailesine taziye dileğinde bulundu

23 Ekim 2018 22:03

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ailesine taziye dileğinde bulundu. 

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kaşıkçı ailesini bugün telefonla aradı. 

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden derin üzüntü duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak bu olayın takipçisi olacaklarını ve cinayetin aydınlatılması için gereken her şeyin yapılacağını vurguladı. 

Gazetecinin oğlu Abdullah Kaşıkçı ve aile bireyleri ile konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhuma Allah'tan rahmet, geride kalan ailesine de sabır ve metanet diledi.

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