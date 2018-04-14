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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KAFEYE SÜRPRİZ ZİYARET 

Haber -Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL (DHA),  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih'te bir kafeye sürpriz ziyaret yaptı

14 Nisan 2018 19:03

Haber -Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL (DHA), 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih\'te bir kafeye sürpriz ziyaret yaptı. Burada Türk kahvesi içen Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Spor Kompleksi \'nde gerçekleştirilecek Fatih 6. Olağan İlçe Kongresi öncesi Fatih Camii karşısında bulunan bir kafeye sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Kafeye girerek sade Türk Kahvesi içen Erdoğan burada bulunanlarla sohbet etti, işletme sahibinden kahve tarihçesi hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın kafede olduğunu gören vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Çıkışta dışarıda bekleyenlerle sohbet eden Erdoğan, bazı vatandaşlarla da fotoğraf çektirdi.  Kendileri içinde büyük bir sürpriz olduğunu söyleyen İşletme sahibi, \"Kahve hakkında bilgi verdik. Türk kahvesi içti. Kahvenin hikayesini anlattık. Çocuklara oyuncak dağıttı. \" diye konuştu. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Cumhurbaşkanı\'nın çıkışı
Vatandaşlarla konuşması
Aracıyla ayrılışı
Kafe sahibi ile Röportaj
Diğer detaylar

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