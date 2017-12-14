Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan işadamlarına "artı 2" istihdam çağrısı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "İşadamlarımıza sesleniyorum. Her müessesemiz artı olarak ikişer kişi istihdam edecek olursa yüzde 11,1'lik büyümeyi biz yükseltmeye devam ederiz" dedi. Erdoğan, 8-25 yaş aralığındaki gençlerin çalışmaya başlasalar da yeşil pasaportlarını kullanmayı sürdürebileceğini kaydetti.

İstihdam sağlayacak işverenlere yönelik prim ve vergi desteği vereceklerini açıklayan Erdoğan, "Esnaflara müjdemiz var. Önümüzdeki yıl 3 ve daha az çalışanı olan işletmelerimizin sağladıkları her ek istihdam için ödedikleri maaş, prim ve vergilerin verginin birini kendileri birini devlet ödeyecek. Esnaflarımıza, küçük işletmelere bir ay senden bir ay bizden diyoruz. Bu teşvik 12 ay süreyle geçerli olacak" şeklinde konuştu.

Erdoğan, 2017'de 1.5 milyon kişiye iş istihdamı sağlandığını belirterek, "2017'de 1,5 milyon kişiye ilave istihdam sağlanması bir rekordur. Kriz tellallığı yapanlara en güzel cevap işte bu tür gelişmelerdir. 3. çeyrekte yüzde 11,1 büyümeye dudak bükenlerin elde ettiğimiz 1,5 milyon kişilik ilave istihdamı takdir etmelerini beklemiyoruz. Gölge etmesinler, ayağımıza bağ olmasınlar yeter" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstihdam Şurası'nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

2017'de 1,5 milyon kişiye ilave istihdam sağlanması bir rekordur. Kriz tellallığı yapanlara en güzel cevap işte bu tür gelişmelerdir. 3. çeyrekte yüzde 11,1 büyümeye dudak bükenlerin elde ettiğimiz 1,5 milyon kişilik ilave istihdamı takdir etmelerini beklemiyoruz. Gölge etmesinler, ayağımıza bağ olmasınlar yeter. İstihdam seferberliğinde elde ettiğmiiz neticede devletin sağladığı teşvikler elbette önemlidir. Geçtiğimiz günlerde kader denilen imanımızın gereği bir süreç var. Umulmadık bir şekilde kaybettiğimiz İTO Başkanımız, partimiz kurucularından İbrahim Çağlar kardeşime bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum.

2023 projelerimizle somutlaşan bir hedef var. Buna ulaşmanın yolu üretmekten, yenilenmekten geçiyor. Üç çeyrekteki yüzde 7,4'lük büyüme oranı hedefler doğrultusunda ilerlediğimizi gösteriyor. Yıl sonunda da bu düzeyde bir oran tutturacağımıza inanıyorum. Bu yıl elde ettiğimiz ilave istihdam gereken çabayı ortaya koyarsak neticeye ulaşacağımız anlamına geliyor. Yeni bir ricam olacak. İstihdam seferberliğini herhalde sürekli devletten bekleyecek olursak ciddi bir yanılgı olur. 1,5 milyon üyesi olan TOBB yılbaşında kendisinden bütün üyelerin artı bir istihdam sağlamasını istemişti. Şimdi büyüme oranımız ikiye katladığına göre biz artı iki istihdam sağlayacak olursak bu ülkemizin büyüme oranını daha da genişletecek ve bu ülkeyi kıskananları da çıldırtacaktır. İşadamlarımıza sesleniyorum. Her müessesemiz artı olarak ikişer kişi istihdam edecek olursa 11,1'i biz yükseltmeye devam ederiz. Bu halkımın işverenlere olan muhabbetini de artıracaktır.

Artık işçi olarak taşeronların yanında çalışanların hepsi istihdam edilmiş olacak. Veren el alan elden hayırlıdır. Çok verdim, böyle nasıl çalıştırayım demeyin. İnanın verdiğiniz kazandığınızdır. Hiç endişeniz olmasın.

Prime esas kazanç sistemini getiriyoruz. Artık ek istihdamda 4 bin 740 liraya olan ücretler de sigorta primi teşvikine dahil ediliyor. Prim ve vergi desteği her sigortalı için 12 ay olacak şekilde önümüzdeki yıl da sürecek. Rakamlar yeni asgari ücrete güncellenecek, bu teşvik 2020'ye kadar sürecek.

Esnafa vergi desteği: Bir ay sizden, bir ay bizden

Esnaflara müjdemiz var. Önümüzdeki yıl 3 ve daha az çalışanı olan işletmelerimizin sağladıkları her ek istihdam için ödedikleri maaş, prim ve vergilerin verginin birini kendileri birini devlet ödeyecek. Esnaflarımıza, küçük işletmelere bir ay senden bir ay bizden diyoruz. Bu teşvik 12 ay süreyle geçerli olacak.

İŞKUR'un kendi işçini kendin yetiştir programı sürecek ve altı ay olacak. Katılanlara günlük 54 lira cep harçlığı verilecek

Eğitim kursuna katılan anneye 400 lira

İşbaşı eğitim programları ve mesleki eğitim kurslarına katılan kadınlara, 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 lira bakım desteği vereceğiz.

Engelli kardeşlerin istihdamıyla ilgili de müjde paylaşmak istiyorum. En az yüzde 40 engelli raporuna sahip engellilere İŞKUR tarafından 36 bin liraya kadar hibe desteği veriliyor. Bu rakamı önümüzdeki yıl 50 bin liraya yükseltiyoruz.

"18-25 yaş aralığındaki gençlerimiz çalışmaya başlasalar da yeşil pasaportlarını kullanmayı sürdürebilecekler"

Yeşil pasaport olarak bilinen hususi damgalı pasaport sahibi gençlerimiz, kayıtlı olarak çalışmaya başladıklarında bu haklarını kaybediyorlardı. Artık 18-25 yaş aralığındaki gençlerimiz çalışmaya başlasalar da pasaportlarını kullanmayı sürdürebilecekler.

Teşvikle bir istihdam ilave eden işadamlarımızdan bir daha ilave edip iki istihdam sağlamalarını bekliyoruz. Daha fazla olursa niye daha fazla oldu demeyiz.

Bugüne kadar önümüze çıkartılan engelleri milletimizle birlikte aştık. Bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. "

2017'de 1,5 milyon kişiye ilave istihdam sağlanması bir rekordur. Kriz tellallığı yapanlara en güzel cevap işte bu tür gelişmelerdir. 3. çeyrekte yüzde 11,1 büyümeye dudak bükenlerin elde ettiğimiz 1,5 milyon kişilik ilave istihdamı takdir etmelerini beklemiyoruz. Gölge etmesinler, ayağımıza bağ olmasınlar yeter. İstihdam seferberliğinde elde ettiğmiiz neticede devletin sağladığı teşvikler elbette önemlidir. Geçtiğimiz günlerde kader denilen imanımızın gereği bir süreç var. Umulmadık bir şekilde kaybettiğimiz İTO Başkanımız, partimiz kurucularından İbrahim Çağlar kardeşime bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum.

2023 projelerimizle somutlaşan bir hedef var. Buna ulaşmanın yolu üretmekten, yenilenmekten geçiyor. Üç çeyrekteki yüzde 7,4'lük büyüme oranı hedefler doğrultusunda ilerlediğimizi gösteriyor. Yıl sonunda da bu düzeyde bir oran tutturacağımıza inanıyorum. Bu yıl elde ettiğimiz ilave istihdam gereken çabayı ortaya koyarsak neticeye ulaşacağımız anlamına geliyor."