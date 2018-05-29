Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İnce'ye suç duyurusu ve tazminat davası

Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi\'nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'nin, \"Sen 2001\'de partiyi kurarken icazet almaya Pensilvanya\'ya gittin mi gitmedin mi?\" sözleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusuna bulundu.

Erdoğan\'ın avukatı Hüseyin Aydın\'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği dilekçede, dün İnce\'nin Balıkesir mitingindeki yaptığı konuşmalara yer verildi. İnce\'nin mitingde söylediği, \"Sen 2001\'de partiyi kurarken icazet almaya Pensilvanya\'ya gittin mi gitmedin mi?\" sözlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın kişilik haklarına ağır bir saldırı ve tümüyle asılsız olduğu belirtilen dilekçede, böyle bir iddianın dile getirilmesinin düşünce özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilemeyeceği belirtildi.



FETÖ\'NÜN AMACINA HİZMET ETMEKTEDİR

Dilekçede, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a yapılan haksız ithamların FETÖ\'nün amacına hizmet ettiği belirtilerek, \"Şüpheli, FETÖ ile mücadeleye herhangi bir katkı sağlamadığı gibi adaylık süresince tüm mesaisini FETÖ ile mücadele eden kişi ve kurumları asılsız ithamlarla yıpratmaya çalışmaktadır\" ifadelerine yer verildi. Dilekçede, İnce\'nin bahsi geçen açıklamalarının 5237 sayılı TCK\'nın 299\'uncu maddesinde düzenlenen \"Cumhurbaşkanına hakaret\" suçunun unsurlarını taşıdığı vurgulanarak, soruşturma açılması istenildi.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın, aynı sözleri nedeniyle İnce\'ye 100 bin TL\'lik manevi tazminat davası açtığı da belirtildi.