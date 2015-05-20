Erdoğan: HDP saldırısıyla ilgili bir zanlı tespit edildi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Adana ve Mersin'de HDP binalarına yönelik düzenlenen saldırılardan iki gün sonra ilk açıklamayı yaptı. Erdoğan, "Şu anda içişleri bakanlığımız bir kişiyi tespit etmiş vaziyette, takibi sürüyor" dedi. Erdoğan, "Bu sürecin başından itibaren sıkıntısı olmayan hakikaten sükunet içerisinde bir seçim kampanyasının yürütülmesinin çağrısını ben de hükümette yaptım" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Saraybosna'da basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Gerçekten bugün bizler için çok anlamlı bir ziyaret ve bu ziyaretin inanıyorum ki Türkiye-Bosna Hersek arasında yeni bir sıçramanın tohumlarını attığımız bir dönem olacaktır.

‘Bosna Hersek ile ilişkilerimizi...’

Gerek askeri, gerek siyasi, gerek ekonomi turizme yönelik görüşmelerimizde bu ziyaretimizi taçlandırmayı hedefliyoruz. Askeri alanda Türkiye-Bosna arasında özellikle NATO sürecine yönelik desteklerimiz sürecektir. Bu konuda taviz vermeyeceğiz. Avrupa Birliği yönündeki desteklerimiz de sürüyor, sürecektir. Ekonomik ve tarıma yönelik vermiş olduğumuz 100 milyon avroluk bir söz vardı. Bunun 85 milyon avrosu kullanılmış durumda. Yine 50 milyon avroluk kobilere yönelik bir adımımız var. Bu konuda önemli adım Ziraat Bankamızın burada yaptığı yatırım bir örnektir. Türkiye, Bosna'ya el uzatan birinci derecedeki ülke konumundadır.

En büyük arzularımızdan birisi Bosna'dan ülkemize et alımını gerçekleştiriyoruz. Şuanda da maksiumum şekilde bir ithal gerçekleştiriyoruz. 2012'de 3 milyon dolar seviyesinden bu seviyeyi 2014 sonunda 80 milyon dolara çıkartarak kararlılığımızı ortaya koyduk ve böylece aradaki ticaret açığını kapatmaya başlamıştır.

‘TİKA ciddi yatırımlar yaptı’

TİKA Bosna'da 700'ü bulan projeyle ciddi yatırımlar yaptı. Şuanda da zaten TİKA Başkanı bizimle beraber. Bundan sonraki süreçte de bu adımlar devam edecek. İstiyoruz ki kültürel noktada ciddi güzelliklere sahip olan Bosna Hersek ciddi bir çekim noktası oluşturabilir. Bu konuda ciddi adımlar atılabilir. Türkiye-Bosna Hersek bu konuda da işbirliğine gidebilir. Bosna'nın savunma sanayisinde de geçmişten gelen bir birikimi var, otomotivde de ortak adımlar atılabilir.

‘Bu ziyaret iki ülke için de çok verimli oldu’

Bosna Hersek'in orman zenginliği olan bir ülke, mobilya sektörüne dair adımlar da atılabilir. Türk girişimcilerin attığı adımlar var, bu süreç daha da artarak devam etmeli. Türk müteahhit firmalarının atacağı adımlar çok daha farklı bir Bosna Hersek'in oluşmasına fırsat getirir. Örneğin, Sarayove Havalimanı'nın geliştirilmesi de yine burayı ciddi bir çekim haline getirecektir. Ben bu ziyaretin iki ülke arasında çok verimli olduğuna inanıyorum.

‘Avrupa Birliği neden susuyor?’

Halkın yüzde 52 oyuyla iş başına gelmiş Mursi'yi idama mahkum ettiler. Uluslarası platformlarda darbeci Sisi'yi cumhurbaşkanı olarak kabul etmediğimi söylüyorum. Benim gözümde Sisi değil, Mursi cumhurbaşkanıdır. BM'de de söyledim. Aynı masada bize yer ayırdılar ben o masaya oturmadım. Eğer o masaya oturursam kendimi inkar olur. Kendimi inkar edemem. O zaman demokrat olamam. Ben dünyada demokrasiyi savunanlara da söylüyorum, demokrasiye inanıyorsanız bu idam kararları ile ilgili neden konuşmuyorsunuz? Eğer AB'de idam yasaksa neden AB ülkeleri bu konu hakkında konuşmuyor? Neymiş idam kararı doğru değilmiş, ortada bir fail var. Yüzde 52 ile seçilmiş Mursi. Niye bunla ilgili açıklama yapmıyorsunuz, biz bunu bekliyoruz. Önümüzdeki süreçte bunun takipçisi olacağız.

HDP binalarına saldırı açıklaması

İçişleri Bakanlığı'mız bir kişiyi zanlı olarak tespit etmiş vaziyette ve işin takibi devam ediyor. Bu sürecin başından itibaren sıkıntısı olmayan hakikaten sükunet içerisinde bir seçim kampanyasının yürütülmesinin çağrısını ben de hükümette yaptım. Örneğin Van'da bilboardlara otobüs duraklarına musluklardan kan akan resimleri bu zikrettiğiniz partinin belediyeleri astı. Bu bir tahrikti ben de hükümette çok ciddi tepkiler koydum. Van'a gittim, o bilboardlar kaldırılmış su akan bilboardlar konulmuş. Musluktan kan akmaz. Ya çamur akar, ya su akar başka birşey akmaz.

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