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BBC Türkçe

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamaney'e: Orta Doğu'yu bölmek istiyorlar, Barzani affedilemez bir hata yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çarşamba günü İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile yaptığı görüşmede, IKBY Başkanı Mesud Barzani'nin referandumu düzenleyerek, "affedilemez bir hata" yaptığını söyledi. Hamaney de bu referandumu bölgede "yeni bir

29 Nisan 2018 20:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile Çarşamba günü Tahran'da yaptığı görüşmede, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani'nin bağımsızlık referandumuyla ilgili "affedilemez bir hata" yaptığını söyledi.

Erdoğan, "Elimizdeki şüphe götürmeyen kanıt ve bölgelere göre, ABD ile İsrail, Kürdistan konusunda genel bir mutakabata vardı ve Barzani de bu referandumu düzenleyerek affedilemez bir hata yaptı" dedi.

Erdoğan, Çarşamba günü bir günlük resmi bir ziyaret için İran'a gitti. Akşam saatlerinde de Hamaney'in makamından, görüşmede ele alınan konulara dair yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, Erdoğan'ın görüşmede, ABD, Fransa ve İsrail'in "Orta Doğu'daki ülkeleri parçalamak istediklerini" belirttiği ifade edildi.

Açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı, "Suriye için de aynı planı yapıyorlar. İran ve Türkiye'nin bu konuda ortam bir tutum belirlemesi çok önemli" dedi.

Erdoğan görüşmede ayrıca, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile yaptığı toplantıda iki ülkenin Suriye ve Irak konusunda da mutabık kaldıklarını aktardı. Ruhani de görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, iki ülkenin amacının Suriye ve Irak'ın toprak bütünlüğünü sağlamak olduğunu belirtmişti.

Hamaney de IKBY bağımsızlık referandumunu "yeni bir İsrail" yaratma çabası olduğunu da belirtti.

Açıklamada, ikili görüşmede Hamaney'in Erdoğan'a İran ve Türkiye'nin IKBY'nin bağımsızlık referandumuna karşı "her türlü önlemi" alması gerektiğini aktardığı vurgulandı.

Açıklamaya göre, ikili görüşmede Hamaney, "Amerika ve Avrupa devletlerinin bu konudaki görüşleri, İran ve Türkiye'den çok farklı. Amerika her zaman İran ve Türkiye'ye karşı bölgede sıkıntı yaratacak bir kaynak yaratma peşinde olmuştur. Bu nedenle Amerikalılar ve Avrupalılara asla güven olmaz" dedi.

Hamaney ayrıca Türkiye ile İran'ın Astana sürecindeki işbirliği sayesinde "Suriye'deki durumun" iyileştiğini belirterek, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) ve diğer cihatçı örgütlerin yarattığı sorunun devam ettiğini ve bunun çözümü için de "uzun vadeli, gerçek bir plan" yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

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