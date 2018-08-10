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Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Guliyev'e tebrik

Ercan ATA / BERLİN (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Atletizm Şampiyonası 200 metre erkekler finalinde birinci olarak şampiyonluğa ulaşan milli atlet Ramil Guliyev'i telefonla arayarak tebrik etti

10 Ağustos 2018 01:41

Ercan ATA / BERLİN (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Atletizm Şampiyonası 200 metre erkekler finalinde birinci olarak şampiyonluğa ulaşan milli atlet Ramil Guliyev\'i telefonla arayarak tebrik etti.
Almanya\'nın başkenti Berlin\'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası\'nda Türkiye rekoru kırarak 200 metrede Avrupa şampiyonluğuna uzanan Ramil Guliyev\'i ilk tebrik edenlerden biri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan milli atleti telefonla arayarak, büyük başarısından dolayı kutladı.
Öte yandan Ramil Guliyev bu yarışta kazandığı zaferi şehitlerimize armağan etti ve asker selamı verdi.

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