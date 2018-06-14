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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Fenerbahçe Başkanı Koç'a şampiyonluk tebriği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı’nın, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Şampiyonu olması dolayısıyla Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’a bir tebrik telgrafı gönderdi

14 Haziran 2018 03:40

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı’nın, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Şampiyonu olması dolayısıyla Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’a bir tebrik telgrafı gönderdi.

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