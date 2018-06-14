Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Fenerbahçe Başkanı Koç'a şampiyonluk tebriği
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı’nın, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Şampiyonu olması dolayısıyla Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’a bir tebrik telgrafı gönderdi
14 Haziran 2018 03:40
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı’nın, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Şampiyonu olması dolayısıyla Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’a bir tebrik telgrafı gönderdi.
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