Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. İki ülke lideriyle yapılan görüşmede Suriye'de yaşanan gelişmeler ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e yönelik olarak başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı ele alındı.

Macron ile görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bu akşam telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; iki lider, Suriye meselesiyle ilgili son gelişmeler ve Türkiye’nin Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin’e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Erdoğan, Türkiye’nin söz konusu operasyonu, uluslararası hukuk temelinde ve Birleşmiş Milletler Şartı’nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı ile terörizmle mücadele konusundaki BM Güvenlik Konseyi kararları uyarınca gerçekleştirdiğini bildirdi.

Macron’la Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili bilgi paylaşımında da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, operasyonda sivil halkın zarar görmemesi için tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

İki lider, Suriye meselesinin çözümüne yönelik çabalarla ilgili olarak önümüzdeki süreçte yakın temas içinde olma konusunda mutabık kaldılar.

Erdoğan-Putin görüşmesi

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ikili ilişkilerin de gündeme geldiği görüşmede, Afrin'de icra edilen operasyon dahil, Suriye'deki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı’nın Afrin bölgesini PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütü unsurlarından arındırmayı hedeflediğini vurguladı. Türkiye'nin ulusal güvenliğini güvence altına almayı amaçlayan bu harekatın, Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğü açısından da önemli bir katkı niteliği taşıdığına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye meselesinde Rusya ile eş güdümlü çalışmaya önem verdiğini belirtti.

İki lider, Soçi'de düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin başarısı ve siyasi çözümün önünün açılması için ortak gayretleri sürdürme konusundaki kararlılıklarını teyit etti.