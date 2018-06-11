Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Denizlispor'a stat müjdesi

DENİZLİ, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de teknik direktörlük görevine 6 yıl aradan sonra Osman Özköylü\'yü getirip şampiyonluk hedefiyle transferde arayışına başlayan Denizlispor, yeni sezon öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın kulübe yönelik sözleriyle moral buldu. 24 Haziran\'daki seçimler öncesi dün Denizli\'de düzenlediği mitingde kente yeni bir stadyum yapılacağının müjdesini yeniden verip eski stadın ise Millet Bahçesi\'ne çevrileceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Denizli\'ye şöyle şanına uygun bir yeni stadyum yapıyoruz. Bunun karşılığında da Denizlispor\'u Süper Lig\'de görmek istiyoruz\" dedi.

Transfer yarışında eski oyuncularına kanca atan Denizlispor\'un listesinde Gazişehir Gaziantep\'ten sağ açık Muhammet Himmet Ertürk, Adana Demirspor\'dan sağ bek Erhan Kartal, Çaykur Rizespor\'dan orta saha Recep Niyaz, İstanbulspor\'dan sol bek Oğuzhan Berber\'in yanı sıra Boluspor\'dan kaleci Ertuğrul Taşkıran var. Yönetim, Recep Niyaz\'ı yuvaya döndürmek için Çaykur Rizespor\'un kararını bekliyor. Denizli altyapısından 2010 yılında Fenerbahçe\'ye transfer olan 23 yaşındaki Recep, 2015-16 sezonunda da Yeşil-Siyahlı ekipte forma giymişti.