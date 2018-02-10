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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, CHP'li Mahmut Tanal'a suç duyurusu

CHP'li Tanal, Salih Müslim'in Ankara'da kabul edildiği gerekçesiyle Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunmuştu

10 Şubat 2018 10:42

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Milletvekili Mahmut Tanal hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Aydın, CHP'li Tanal'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunurken, iftira ve hakaret suçu işlediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP milletvekili Mahmut Tanal’ın Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında yaptığı mesnetsiz suç duyurusu üzerine kendisiyle ilgili hakaret ve iftira suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk" dedi.
 

Ne olmuştu?


CHP Milletvekili Mahmut Tanal, mahkemenin PYD'yi terör örgütü olduğuna ilişkin karar vermesinin ardından Salih Müslim'in Ankara'da kabul edildiği gerekçesiyle AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu ve dönemin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

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