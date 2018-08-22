Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Celal Bayar' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın vefatının 32. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Cumhuriyetimizin kurulması, gelişmesi ve ilerlemesinde değerli hizmetlerde bulunmuştur. Çok partili hayata geçiş sürecinin etkili isimlerinden biri olan merhum Celal Bayar'ı vefat yıl dönümünde rahmet ve saygıyla yad ediyorum."

Celal Bayar kimdir?

Celal Bayar 16 Mayıs 1883 tarihinde Bursa'nın Gemlik ilçesinin Umurbey köyünde doğdu. İlk ve orta öğrenimi bitirdikten sonra sonra memur olarak işe başladı. Adalet, reji ve bankacılık sahasında çalıştı. 1908 yılında 2. Meşrutiyet'in ilan edilmesinin ardından İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin çalışmalarına katıldı. 12 Ocak 1920'de toplanan Osmanlı Mebusan Meclisi'nde Saruhan Sancağı Milletvekili olarak görev yaptı. Kurtuluş Savaşı'nın başlaması üzerine Anadolu'ya geçerek milli mücadeleye yakından destek verdi.

Daha sonra Birinci Büyük Millet Meclisi'nde Bursa milletvekili oldu. Lozan Konferansı'nda müşavir olarak yer aldı. 1923 yılı yerel seçimlerinden sonra İkinci Büyük Millet Meclisi'ne İzmir milletvekili olarak girdi. 1937-1939 yılları arasında Başbakanlık görevini üstlendi. Ayrıca 1943 yılına kadar İzmir Milletvekili olarak siyasi kariyerine devam etti. Ülkede çok partili siyasî döneme geçilmesi üzerine 1946 yılında arkadaşları ile birlikte Demokrat Parti'yi kurdu ve başkanlığına getirildi. Aynı yıl içerisinde TBMM tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı seçildi.

27 Mayıs 1960 tarihinde gerçekleşen askeri darbe sırasında tutuklandı. Yassıada Mahkemesi tarafından idam cezasına çarptırıldı. Cezası daha sonra müebbet hapse çevrildi. Kayseri Bölge Cezaevi'ne nakledilen Bayar, 7 Kasım 1964 tarihinde rahatsızlığı sebebiyle tahliye edildi. Celal Bayar 22 Ağustos 1986 tarihinde konjestif kalp yetmezliği nedeniyle İstanbul'da 103 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi 28 Ağustos 1986'da Ankara'da yapılan törenle Umurbey'de toprağa verildi.