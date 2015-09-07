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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu tür saldırılar hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır

'Aziz milletimizin birlik ve beraberlik içinde kararlı bir duruş sergileyeceğine inanıyorum'

07 Eylül 2015 10:44

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PKK'nın Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin Dağlıca kesiminde askere yönelik saldırısına ilişkin olarak yazılı açıklama yaptı. Erdoğan, "Bu tür saldırılar hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır" dedi.

Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

“Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin Dağlıca kesiminde askerlerimizin şehit düşmelerine ve yaralanmalarına neden olan menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum.

Bölücü terör örgütünün hain saldırısında şehit düşen güvenlik güçlerimizin acısı milletçe yüreğimizi dağlamaktadır.

Milletimizin birlik ve beraberliğine, kardeşliğimize ve geleceğimize kasdeden bu tür saldırılar hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır.

Ülkemizin huzur, güvenlik ve istikrarını bozmayı amaçlayan bu saldırılar karşısında, aziz milletimizin birlik ve beraberlik içinde kararlı bir duruş sergileyeceğine inanıyorum.

Dağlıca’daki menfur saldırıyı bir kez daha lanetliyor, aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, ailelerine, milletimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı diliyor, yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum.

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