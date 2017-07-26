Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakanlar'a ve AKP'li vekillere toplantı çağrısı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yarın Bakanlar Kurulu üyeleri ve AKP Milletvekilleri ile toplantı gerçekleştirecek.Toplantı AKP Genel Merkezi'nde basına kapalı yapılacak.

AKP TBMM Grup Başkanlığı, milletvekillerine yaptığı duyuruda, bugün saat 11.00'de, Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AKP Genel Merkezi'nde yapılacak toplantıya tüm bakan ve milletvekillerinin katılmalarını istedi.

Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Meclis'in tatile girmesinin ardından milletvekilerine seçim bölgelerindeki çalışmalarına yönelik uyarılar yapması, ilçe ve il kongreleriyle yenilenecek parti teşkilatı konusunda da milletvekillerinden görüş alması bekleniyor.