Erdoğan'dan Bahçeli'ye: Pensilvanya'nın ve Kandil'in milliyetçisi oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT TIR'larındaki silahların görüntülenmesiyle ilgili başlayan tartışmalara ilişkin olarak MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yüklendi. Erdoğan, "Suriye Türkmen Meclisi'nin eski başkanı diyor ki Türkiye yardım etmeseydi 30 bin değil 1 milyon şehit verirdik diyor. MHP çıkmış paralel yapının bu olayından bizi suçluyor. Sözde milliyetçi, Kandil'in, Esed'in, paralelin milliyetçisi. Türk milliyetçisi olana kadar bu millet sana itibar etmeyecek" dedi.

Erdoğan, Kars Cumhuriyet Meydanı'nda konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Ülkemizde maalesef iki parti var bir tanesi siyasi Türkçülük diğeri de siyasi Kürtçülük yapıyor. Bunlara sandıkta ders verin.

‘Paralel yapının başı üst akıl istiyor diye ABD'de’

Bu vatan üzerinde operasyon yapmak isteyenler karşılarında bizi, silahlı kuvvetlerimizi, emniyet teşkilatımızı ve hepsinden öte bu milleti bulurlar. Paralel yapının başı üst akıl istediği için ABD'de bulunuyor.

‘Bayırbucak'taki Türk kardeşlerim...’

Bu milleti asla böldürmeyiz, bu bayrağı asla yere düşürmeyiz. Devletimizi parçalamaya çalışanlara asla müsade etmeyiz. Aksi takdirde şehitlerimizin bize bıraktıkları emanete ihanet etmiş oluruz. Bu ülkede Türkmen kardeşlerimize yardım götüren tırları durdurdular. Biz bu hainlerin peşine düştük.Türkmen kardeşlerimiz teşekkür ediyor. Bizi yalnız bırakmadınız diyorlar, Bayırbucak Türkmenleri siz bizi yalnız bıraksaydınız bizim halimiz nice olurdu diyorlar.

‘MHP lideri; Esed'in, paralelin, Kandil'in milliyetçisi’

Suriye Türkmen Meclisi'nin eski başkanı diyor ki Türkiye yardım etmeseydi 30 bin değil 1 milyon şehit verirdik diyor. MHP çıkmış paralel yapının bu olayından bizi suçluyor. Sözde milliyetçi, Kandil'in, Esed'in, paralelin milliyetçisi. Türk milliyetçisi olana kadar bu millet sana itibar etmeyecek.

‘Eli kanlı Esed ile fotoğraf çektiriyor’

Kılıçdaroğlu da aynı şeyleri söylüyor. Gizli gizli yardım götürüyormuşuz. CHP'nin Genel Başkanı da Esed'in, Kandil'in ağzından konuşuyor. Bunlar eli kanlı Esed ile fotoğraf çektiriyor. Ey kılıçdaroğlu bu milletin savunucusu olmadan bu millet itibar etmeyecek. Kılıçdaroğlu Et ve Balık Kurumunun ismini et ve süt kurumu yapacağını söylüyor. Bu kurumun ismi 2013'te benim başbakanlığım döneminde zaten Et ve Süt kurumu oldu.