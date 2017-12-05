Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bağcılar Belediyesi’ne “Engelleri Aşanlar” ödülü

İSTANBUL, (DHA) - AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı tarafından düzenlenen, “Engelleri Aşanlar 2017” programında“Martısız Adanın Martıları” tiyatro oyunuyla Bağcılar Belediyesi Kültür ve Sanat kategorisinde ödüle layık görüldü. Ödülü Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı. Erdoğan, Başkan Çağırıcı ve ekibini bu anlamlı sanat etkinliğinden dolayı tebrik etti.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla AK Parti Genel Merkez binasında gerçekleştirilen törene katılan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, engelli olmanın dört duvar arasına hapsolmak, ailesine ve topluma yük olmak anlamına gelmediğine dikkati çekerek, \"Önemli olan engelli kardeşlerimize bu fırsatı tanımaktır. Türkiye engellilerini hayatın dışında tutacak, dört duvara hapsedecek kadar müsrif bir ülke değildir, olamaz. Bizim 80 milyon vatandaşımızın her biri gibi engellilerimizin de katkısına ihtiyacımız bulunuyor. Bunun için önce engellilerimizle ilgili güçlü bir hukuki alt yapı oluşturduk\" diye konuştu.

“BU OYUNDA ENGELLİ VE ENGELSİZ VATANDAŞLARIMIZ BİRLİKTE OYNUYOR”

Bağcılar Belediyesi’nin ödül alan tek yerel yönetim olduğuna dikkat çeken Bağcılar BelediyeBaşkanı Çağırıcı, “Engellilerimizi hak ettikleri bu başarıdan dolayı canı gönülden tebrik ediyorum. İçerik bakımından değişik bir oyun. Engelli ve engelsiz vatandaşlarımız birlikte oynuyor. Bu durum birlikte yaşama kültürüne çok önemli katkılar sağlıyor. İzleyenlerde de farkındalık oluşturuyor. En önemli özelliği ise oyun öncesi ve sonrası engellilikle ilgili davranış ölçümleri yapılıyor. Bu da oyunun izleyicideki engellilik algısındaki değişimi ölçmektedir” diye konuştu.

Sahne gösterileri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının işitme engelliler için işaret diliyle aktarıldığı programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Öznur Çalık, Ravza Kavakcı Kan, Çiğdem Karaaslan, Hayati Yazıcı, Cevdet Yılmaz, Mahir Ünal, Hamza Dağ, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam, farklı branşlardaki engelli sporcular, Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı sporcuları, engellilerle ilgili sosyal sorumluluk projelerinde yer alan şirketlerin yöneticileri katıldı.

ÖDÜLLÜ TİYATRO OYUNU 110 BİN KİŞİ TARAFINDAN İZLENDİ

Birincilik ödülü alan “Martısız Adanın Martıları” adlı oyun Bağcılar Belediyesi “Engel Tanımam Tiyatrosu” öğrencileri tarafından oynanıyor. Toplamda bin 250 perde açan oyunu 110 bin seyirci izledi.

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