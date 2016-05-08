Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anneler Günü nedeniyle yayınladığı mesajında "Annelerin çocuklarını sınırsız sevmeleri, onlara kin tutmamaları, onlar için fedakarlıktan çekinmemeleri hepimize örnek olmalıdır" dedi.

Erdoğan, mesajındaayrıca 'sabır, fedakarlık, koruyuculuk, kollayıcılık, şefkat, sevgi ve merhamet gibi hasletlerin timsali olan annelerin, aile ve toplum hayatının yapı taşları' olduğu ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Annelik en yüce duygularının başında gelir. Annelerin çocuklarını sınırsız sevmeleri, onlara kin tutmamaları, onlar için fedakarlıktan çekinmemeleri hepimize örnek olmalıdır. Toplumun huzuru, güvenliği ve saadeti, her şeyden önce aile kurumunun sağlam temeller üzerinde yükselmesine bağlıdır. Ailenin mükemmelleşmesi de, anne ve babanın vazifelerini yerine getirmeleriyle; çocuklarından sevgi ve merhameti eksik etmemeleriyle mümkündür.

Cenneti annelerin ayakları altında gören bir inancın mensupları olan biz, ülkemizin ve milletimizin huzurlu, mutlu bir geleceğe ulaşabilmesi için annelerimizin kalbini kırmama hassasiyetini yaygınlaştırmaya özen göstermeliyiz. Adeta bir anne duyarlılığı sergilemek suretiyle, komşumuza, dostumuza, insanımıza 'öf' bile demekten imtina etmeliyiz. Anne özlemini yaşamımın her anında hisseden biri olarak, ülkemdeki her bir anneyi kendi annem gibi görüyorum.

Yüklendiğimiz sorumlulukları, görevleri ifa ederken, annelerin hayır dualarının, en önemli güç kaynaklarımızdan biri olduğunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Annelerimiz, ülkemizden, milletimizden, çocuklarından hayır dualarını eksik etmesin. Bu duygularla tüm annelerin, anneler gününü kutluyor; ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum."