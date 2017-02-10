T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anayasa Değişikliği Kanunu'na onay

6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onayladı. Kanun, referandumda oylanmak üzere yayımlanması için Başbakanlığa gönderildi. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Nu

10 Şubat 2017 15:33

6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı.

Kanun, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, halkoyuna sunulmak üzere yayımlanması için Başbakanlığa gönderildi.

Afyonkarahisar'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, "Referandum muhtemelen 16 Nisan'da olacak. Türkiye'de inşallah halk oylaması ile birlikte egemenlik tam manasıyla kayıtsız şartsız milletin olacaktır" dedi.

Anayasa değişikliği teklifi 339 oyla Meclis'ten geçti

Parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçişi öngören ancak içeriğinde "Başkan" yerine "Cumhurbaşkanı" ifadesi kullanılan 18 maddelik anayasa değişikliği teklifinin tümü Ocak ayında TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada kabul edilerek yasalaşmıştı.

Teklifin tümü üzerinde yapılan gizli oylamaya 488 milletvekili katılmıştı. Oylamada 339 kabul, 142 ret oyu kullanılmış; 5 oy boş çıkmış, 2 oy ise geçersiz sayılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından, kanun halkoyuna sunulmak üzere Resmi Gazete'de yayımlanacak.

1987 yılında düzenlenen Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun doğrultusunca referandum, anayasa değişikliği kanununun Resmi Gazete'de yayımını takip eden 60. günden sonraki ilk pazar günü yapılacak.

Bu durumda referandumun 16 Nisan Pazar günü yapılması bekleniyor.

Referandumda beyaz renk üzerinde "Evet", kahverengi üzerinde "Hayır" ibareleri bulunan iki ayrı renkten oluşan birleşik oy pusulası kullanılacak.

Seçmenler, üzerinde 'tercih' yazan mührü birleşik oy pusulasında tercih ettiği kısmın üzerine basarak oyunu kullanacak.

Kullanılan geçerli oyların yarıdan bir fazlasının, "Evet" çıkması halinde anayasa değişikliği kabul edilmiş olacak. Aksi durumda anayasa değişikliği reddedilmiş sayılacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanKanunBaşbakanlığaBaşbakan YardımcısıHükümet Sözcüsü Numan KurtulmuşNisanCumhurbaşkanı ErdoğanTürkiyeMeclis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24