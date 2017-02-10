Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anayasa Değişikliği Kanunu'na onay

6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı.

Kanun, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, halkoyuna sunulmak üzere yayımlanması için Başbakanlığa gönderildi.

Afyonkarahisar'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, "Referandum muhtemelen 16 Nisan'da olacak. Türkiye'de inşallah halk oylaması ile birlikte egemenlik tam manasıyla kayıtsız şartsız milletin olacaktır" dedi.

Parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçişi öngören ancak içeriğinde "Başkan" yerine "Cumhurbaşkanı" ifadesi kullanılan 18 maddelik anayasa değişikliği teklifinin tümü Ocak ayında TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada kabul edilerek yasalaşmıştı.

Teklifin tümü üzerinde yapılan gizli oylamaya 488 milletvekili katılmıştı. Oylamada 339 kabul, 142 ret oyu kullanılmış; 5 oy boş çıkmış, 2 oy ise geçersiz sayılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından, kanun halkoyuna sunulmak üzere Resmi Gazete'de yayımlanacak.

1987 yılında düzenlenen Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun doğrultusunca referandum, anayasa değişikliği kanununun Resmi Gazete'de yayımını takip eden 60. günden sonraki ilk pazar günü yapılacak.

Bu durumda referandumun 16 Nisan Pazar günü yapılması bekleniyor.

Referandumda beyaz renk üzerinde "Evet", kahverengi üzerinde "Hayır" ibareleri bulunan iki ayrı renkten oluşan birleşik oy pusulası kullanılacak.

Seçmenler, üzerinde 'tercih' yazan mührü birleşik oy pusulasında tercih ettiği kısmın üzerine basarak oyunu kullanacak.

Kullanılan geçerli oyların yarıdan bir fazlasının, "Evet" çıkması halinde anayasa değişikliği kabul edilmiş olacak. Aksi durumda anayasa değişikliği reddedilmiş sayılacak.