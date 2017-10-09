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Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Ampute Futbol Milli Takımı'na tebrik telgrafı

İSTANBUL, (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek şampiyon olan Türkiye Ampute Milli Takımı'na tebrik telgrafı gönderdi

09 Ekim 2017 23:43

İSTANBUL, (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İngiltere\'yi 2-1 mağlup ederek şampiyon olan Türkiye Ampute Milli Takımı\'na tebrik telgrafı gönderdi.
Cumhurbaşkanlığı\'ndan yapılan açıklamada, \"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası\'nda, Ampute Futbol Milli Takımımızın şampiyon olması dolayısıyla Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk\'e bir tebrik telgrafı göndermiştir\" denildi.

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