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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'da 'hakaret şiiri' için temyiz başvurusu

Şiir iki ülke arasında diplomatik krize neden olmuştu

12 Temmuz 2017 19:58

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kendisine yönelik hakaret ve küfür içeren şiirin tamamen yasaklanması için Hamburg mahkemesine temyiz başvurusunda bulunduğu bildirildi.

BBCTürkçe'nin haberine göre, Hamburg Eyalet Mahkemesi, Alman komedyen Jan Böhmermann'ın okuduğu şiire kısmi yasak getirmiş, yalnızca 'hakaret içerdiği' hükmüne varılan dizeler yasaklanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise şiirin tamamının yasaklanmasını talep ediyordu.

Alman Der Spiegel dergisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı aracılığıyla Hamburg mahkemesine yaptığı temyiz başvurusunda şiirin diğer altı dizesinin de yasaklanması talebinde bulunduğunu yazdı.

Reuters haber ajansı ise mahkemenin temyiz başvurusunun içeriğiyle ilgili yorum yapmayı reddettiğini aktardı.

Hamburg Eyalet Mahkemesi, geçen yıl Mayıs ayında şiirin 24 dizesinden 18'inin 'sövgü dolu ve karalayıcı' olduğuna hükmetmiş ve bu mısraları yasaklamıştı.

'İfade özgürlüğü'

Mahkeme, Şubat ayında da ihtiyati tedbir kararını onayıp bu mısraların yasaklı kalmasına hükmetti.

Mahkeme, "sanatsal özgürlük altında korunan mizah kişisel özgürlük alanının merkezine dokunduğuna yasaklanabilir" ifadesini kullandı ancak tamamını yasaklamayı da "ifade özgürlüğünün çok önemli olduğu" gerekçesiyle reddetti.

Şiir iki ülke arasında diplomatik krize neden olmuştu.

Almanya Federal Meclisi Bundestag, Erdoğan'ın komedyen Böhermann hakkında suç duyurunda bulunduğu 'yabancı devlet adamlarına hakareti suç sayan' yasayı kaldırma kararı aldı.

'Şah Yasası' olarak binilen Ceza Kanunu'nun 103. maddesinin kaldırılması kararı 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olacak.

 

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