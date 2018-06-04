Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ali Koç'a tebrik telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 bin 92 oyla, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığına seçilen Ali Koç’a tebrik telgrafı gönderdi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığına seçilen Ali Koç’a bir tebrik telgrafı göndermiştir" ifadeleri yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Haziran Cuma akşamı NTV-Star ortak yayınında Fenerbahçe Kongresi ile ilgili “En ideali alışılmış olan şey ‘hayırlı olsun’ demektir. Gönlüm bu noktada ideal bir yönetimin iş başına gelmesidir. Burada tecrübe her zaman çok çok önemli” açıklamasında bulunmuştu. Erdoğan’ın açıklaması, “isim vermeden Aziz Yıldırım’a destek verdi” yorumuna neden olmuştu.

Ali Koç da katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan randevu istediğini ancak henüz yanıt alamadığını açıklamıştı.