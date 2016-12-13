Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Akyazı'nın ismi Şenol Güneş Stadı olsun" önerisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapımı tamamlanan Akyazı Stadı'nın isminin Şenol Güneş Stadı olarak anılması için tavsiyede bulunduğu ileri sürüldü.

Yeni stat için birçok alternatif üzerinde durulurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Akyazı Stadı'nın isminin Şenol Güneş olması konusunda fikir beyan ettiği iddia edildi.



futbolarena'nın haberine göre; Şenol Güneş'in Türkiye'yi dünya üçüncülüğüne taşıyarak tarihi bir başarıya imza atmasının yanında Trabzonspor forması altında yaşadığı şampiyonluklarla adını kulübün efsaneleri arasına yazdırmasının Erdoğan'ın görüşünde etkili olduğu vurgulanıyor.

Açılışa kamu çalışanları ve öğrenciler de getirilecek!

Bu amaçla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri'nin de katılacağı açılışa kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar dışında öğrencilerin de getirilmeleri için düğmeye basıldı.

Pazar günü gerçekleştirilecek olan açılış için okullara gönderilen yazıda öğrencilerin katılımı için gereğinin yapılması talimatı verildi. Bunun üzerine okullar hazırladıkları veli izin belgelerini öğrencilere dağıtarak ailelerinin onayını istediler.