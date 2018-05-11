Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akhisarspor'a tebrik

İSTANBUL,(DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Türkiye Kupası\'nda Fenerbahçe\'yi 3-2 mağlup ederek şampiyon olan Teleset Mobilya Akhisarspor\'u kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Diyarbakır Stadyumu\'nda oynanan ve Akhisarspor\'un 3-2\'lik üstünlüğü ile sonuçlanan mücadelenin ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, \"2017-2018 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan Teleset Mobilya Akhisarspor\'u ve taraftarlarını gönülden kutluyorum. Tebrikler Akhisarspor\" notunu düştü.