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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adnan Menderes mesajı

Özgür ALTUNCU /İSTANBUL,(DHA) Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan, Adnan Menderes ile Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın idam edilmelerinin yıldönümünde bir mesaj yayımladı

16 Eylül 2017 18:48

Özgür ALTUNCU /İSTANBUL,(DHA) Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan, Adnan Menderes ile Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan\'ın idam edilmelerinin yıldönümünde bir mesaj yayımladı.Erdoğan\'ın yazılı mesajında şu ifadelere yer verildi: 

\"Yakın tarihimizin en acı hadiselerinden birini, 16-17 Eylül 1961 tarihinde yaşadık. Başbakanlık görevini yürüttüğü Demokrat Parti iktidarı döneminde, ülkemize demokrasi ve kalkınma alanında çok büyük katkılar sağlayan Adnan Menderes, 27 Mayıs darbesinin ardından büyük bir zulme maruz bırakılmıştır. Menderes ve arkadaşlarını sadece haksız yere cezaevine kapatmakla yetinmeyen darbeciler, 16 Eylül\'de Zorlu ve Polatkan\'ı, 17 Eylül\'de de Menderes\'i idam ederek, ellerine kan ve alınlarına da kara bir leke bulaştırmışlardır.  

Vefatlarının üzerinden 56 yıl geçmesine rağmen, Menderes ve arkadaşlarının milletimizin gönlündeki mümtaz yerleri giderek pekişmiştir.  

Onları haksız yere idam edenler ile bu kararı açık veya gizli şekilde destekleyenler ise yuvarlandıkları utanç çukurunda sürekli daha dibe batmaktadırlar.  Menderes\'in ve arkadaşlarının aziz hatıralarını, vefat yıldönümlerinde bir kez daha tazimle yad ediyorum. Milletimizin gönlünde şehit sıfatıyla yerini almış olan Menderes\'e ve arkadaşlarına Allah\'tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum.\"

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